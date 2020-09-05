3 ميداليات عربية للتايكوندو

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - اختتم المنتخب السعودي للتايكوندو مشاركته في البطولة العربية الافتراضية الأولى (للبومسي) التي نظمتها الجامعة الملكية المغربية للتايكوندو، والتي انطلقت في 25 أغسطس وتختتم اليوم رسميا. وحقق الأخضر ‏3 ميداليات «فضيتين وبرونزية»، حيث حقق اللاعب محمد العباس فضية فئة تحت 40 عاما، ونال سلمان البناي فضية البومسي الحر فوق 17 عاما، وجاءت البرونزية عن طريق زهير أبوالرحي لفئة تحت 50 عاما. وشهدت البطولة المشاركة الأولى للمنتخب السعودي للبومسي للإناث بتواجد اللاعبات نورة التميمي ورهف الجوهي وأروى حسن تحت إشراف المدربه فاطمة حموا.

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