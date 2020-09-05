المولد يقرر الرحيل عن الأهلي

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - اكد لـ«مكة» مصدر مقرب من لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي سعيد المولد، أن الأخير ينوي مغادرة الفريق بمجرد دخوله فترة الأشهر الستة الأخيرة من عقده.

ويدخل المولد الفترة الحرة التي تسمح له بالتوقيع مع أي ناد دون الرجوع لناديه في 29 ديسمبر المقبل.

كما ذكر المصدر أن اللاعب قرر ذلك لأسباب عدة، أهمها الوضع غير المستقر داخل النادي، إضافة إلى الضغوطات الجماهيرية الكبيرة التي تلاحقه منذ فترة، رغم أنه بقي أساسيا بمركزه في الفريق خلال السنوات الثلاث الماضية في ظل تبادل 12 مدربا تدريب الفريق.

وأشارت المصادر إلى أن هناك ناديين عاصميين وناديا من المنطقة الشرقية وآخر من الغربية أبدوا رغبتهم في التعاقد مع المولد والاستفادة من خدماته.

وكان المدير الفني للأهلي، فلادان ميلويفتش أبدى في وقت سابق حاجته لخدمات المولد كونه عنصرا أساسيا في منظومة الفريق، رافضا فكرة التخلي عنه إلا أن اللاعب حسم أمره واتخذ قراره بالمغادرة.