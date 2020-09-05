شكرا لقرائتكم خبر عطاء كريم يمدد فترته بالاتحاد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - قررت إدارة نادي الاتحاد الاجتماع مع قائد الفريق الأول لكرة القدم، المغربي كريم الأحمدي الأسبوع المقبل للنقاش معه حول مستقبله مع الفريق بعد الرضا التام الذي أظهره المدير الفني، البرازيلي فابيو كاريلي تجاه اللاعب.

واستطاع الأحمدي حجز خانة أساسية له مع الفريق على الرغم من تغيير عدد كبير من المدربين واللاعبين المحليين والأجانب منذ التعاقد معه في يوليو 2018 إبان فترة الإشراف على كرة القدم من قبل النجم السابق خميس الزهراني.

ورغم بلوغ اللاعب سن 35 عاما إلا أنه لا يزال أكثر اللاعبين أهمية في الفريق وأكثرهم عطاء ملموسا خلال موسمين على التوالي إلى جانب المهاجم البرازيلي رومارينهو داسيلفا.

وسيغيب الأحمدي عن مواجهة الاتحاد الأخيرة والمصيرية في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين الأربعاء المقبل أمام فريق العدالة في الأحساء، وذلك بسبب الإيقاف لتراكم البطاقات الصفراء.

يذكر أن الاتحاد بحاجة إلى الفوز أو التعادل أمام العدالة ليبقى بدوري المحترفين دون النظر إلى نتائج منافسيه الآخرين على البقاء.