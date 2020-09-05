الصربي ميليتيتش يقود دفاع الرائد

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وسيحل ميليتيتش مكان المدافع الكولومبي إيزيكيل بالوميكي الذي غادر الفريق منذ توقف النشاط الرياضي منتصف مارس الماضي بسبب جائحة كورونا ولم يعد، حيث ينتهي عقده بنهاية الموسم الحالي الذي تبقت منه جولة واحدة.
على صعيد آخر، أبدى مهاجم إنتر ميلان الإيطالي، البلجيكي الدولي روميلو لوكاكو، إعجابه بالهدف القاتل الذي سجله محترف الرائد الكاميروني الدولي أرناود دجوم في الفيصلي أمس الأول ضمن الجولة الـ29، حيث عمل لوكاكو على إعادة تغريدة للهدف.
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