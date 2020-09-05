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الصربي ميليتيتش يقود دفاع الرائد

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- بواسطة أيمن الوشواش - أنهى الرائد اتفاقه مع مدافع نادي بارتيزان بلجراد الصربي، الدولي نيمانيا ميليتيتش (28 عاما) للانتقال إليه خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وسيحل ميليتيتش مكان المدافع الكولومبي إيزيكيل بالوميكي الذي غادر الفريق منذ توقف النشاط الرياضي منتصف مارس الماضي بسبب جائحة ولم يعد، حيث ينتهي عقده بنهاية الموسم الحالي الذي تبقت منه جولة واحدة.

على صعيد آخر، أبدى مهاجم إنتر ميلان الإيطالي، البلجيكي الدولي روميلو لوكاكو، إعجابه بالهدف القاتل الذي سجله محترف الرائد الكاميروني الدولي أرناود دجوم في الفيصلي أمس الأول ضمن الجولة الـ29، حيث عمل لوكاكو على إعادة تغريدة للهدف.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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