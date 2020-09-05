شكرا لقرائتكم تشكيل الزمالك أمام طلائع الجيش غدا.. جنش أساسي وعواد احتياطى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يشارك محمود جنش حارس مرمى الزمالك أساسيا في مباراة الغد امام طلائع الجيش ضمن مباريات الجولة الـ 25 للدورى، علي أن ينضم محمد عواد لقائمة المباراة ويبقى على دكة البدلاء بعد غيابه عن قائمة مباريات الزمالك خلال الفترة الماضية بسبب سوء مستواه.

واستقر الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني لفريق الزمالك علي استبعاد محمد أبو جبل حارس مرمى الفريق من مواجهة طلائع الجيش المقرر لها غدا ضمن ، كما يدرس كارتيرون استبعاد كل من فرجاني ساسي ومحمود علاء واشرف بن شرقي لاراحتهم استعدادا لمباراة الرجاء المغربي المقرر لها 25 سبتمبر المقبل في دوري أبطال أفريقيا.

من ناحية أخرى أسند مجلس إدارة نادى الزمالك برئاسة المستشار مرتضى منصور مهمة رئاسة بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي في المغرب لإسماعيل يوسف عضو مجلس الإدارة والقائم بأعمال أمين الصندوق، استعدادا لمباراة الرجاء المغربى المقرر لها 25 سبتمبر الجارى ضمن مباريات دور الذهاب في دورى أبطال أفريقيا.

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في سياق مختلف عقد الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفنى للزمالك، جلسة مع اللاعبين على هامش مران اليوم، السبت، استعدادا لمباراة طلائع الجيش المقررة فى الثامنة والنصف من مساء غداً، الأحد، باستاد القاهرة الدولى، فى إطار الجولة الـ25 من منافسات بطولة الدورى الممتاز، والتى يدخلها الزمالك منتعشًا بانتصاراته الأخيرة والتي كان آخرها الفوز على بيراميدز في الجولة الماضية بثنائية نظيفة.

وحرص المدير الفني على تحذير اللاعبين من الاستهتار بالمباراة، وطالبهم بالتركيز من أجل تحقيق الفوز، وشدد على ضرورة استغلال الفرص وتحقيق الفوز وفي نفس الوقت أكد كارتيرون للاعبين أنه يثق في قدراتهم على مواصلة الانتصارات في البطولة المحلية خلال الفترة المقبلة، خاصة وأنها تعد بمثابة استعداد جيد لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

ويدخل الزمالك، اليوم، السبت، معسكرا مغلقا استعدادا لمواجهة طلائع الجيش، ويفتقد الفريق الأبيض فى مباراة الطلائع لجهود الثنائى محمود شيكابالا ومحمود الونش، لاعبى الفريق، ويأتى فقدان الزمالك لجهود الثنائى بعد الإصابات التى لحقت بهما فى لقاء بيراميدز، حيث تعرض الونش وشيكابالا لإصابات فى الركبة، فى اللقاء الذى جمع الفريقان، أول أمس، الخميس، على استاد الدفاع الجوى، حيث سيخضع الثنائى لأشعة من أجل تحديد حجم الإصابات التى لحقت بهما، وذلك من أجل تحديد مدة غيابهما عن الفريق وسيفضل جهاز الزمالك ابتعادهما عن الحسابات فى المباراة المقبلة بعد الإصابات التى لحقت بهما لتجنب تفاقم إصابتهما.

واحتل الزمالك، المركز الثانى فى جدول ترتيب الدورى الممتاز هذا الموسم بعد فوزه على بيراميدز، حيث حصد 48 نقطة، بعدما خاض 24 مباراة حقق خلالها الفوز فى 14 مباراة وتعادل فى 6 لقاءات وهُزم فى 4 مباريات، فيما سجل 32 هدفًا واستقبلت شباكه 15 هدفًا، إلا أن الأبيض اعتبر مهزومًا بنتيجة 2 / 0 اعتباريًا لعدم حضوره مباراة القمة أمام الأهلى فى الدور الأول من المسابقة ليتقرر خصم منه 3 نقاط إضافية بنهاية الموسم الجارى، طبقًا لقواعد المسابقة فيما احتل بيراميدز المركز الثالث فى جدول ترتيب الدورى الممتاز برصيد 45 نقطة، بعدما خاض 24 مباراة حقق الفوز فى 13 ماراة وتعادل فى 6 لقاءات وهُزم فى 5 مباريات، فيما سجل 40 هدفًا واستقبلت شباكه 25 هدفًا.