شكرا لقرائتكم قرعة مونديال اليد .. بداء التوافد على سفح الأهرامات لحضور المراسم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل حرص المدعون على حضور قرعة بطولة كأس العالم لكرة اليد التواجد مبكرا بمقر أقامة القرعة بمنطقة الاهرامات بمنطقة الجيزة و من المقرر أن تقام فى السابعة من مساء اليوم قرعة كأس العالم لكرة اليد تحت سفح الأهرامات، ووقع اختيار شركة تذكرتي المنظمة لحفل قرعة بطولة كأس العالم لكرة اليد برئاسة منتصر النبراوي على النجم العالمي خالد النبوي لتقديم الحفل وتشاركه إنجى المقدم، والموسيقار العالمي عمر خيرت، وذلك بالتنسيق مع اللجنة المنظمة للبطولة برئاسة هشام نصر رئيس اتحاد كرة اليد المصري وعضوية حسين لبيب مدير البطولة ومؤمن صفا أمين صندوق الاتحاد وبالتعاون مع أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة وحسن مصطفى رئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد.

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أكد الدكتور محمود العدل عضو مجلس إدارة اتحاد كرة اليد وعضو اللجنة الطبية لمونديال 2021 أن أعداد الإصابة بفيروس كورونا فى مصر ستحدد أعداد الجماهير الحاضرة لمنافسات المونديال، وقال محمود العدل فى المؤتمر الصحفي الخاص بشرح الإجراءات الإحترازية الخاصة بحضور المونديال على هامش القرعة إنه سيتم قياس درجات الحرارة لكل الحاضرين داخل أى صالة من صالات المونديال.

وتقام مباريات كل مجموعة من المجموعات الثمانية بنظام الدوري من دور واحد، حيث يلعب كل منتخب ثلاثة مباريات يصعد من كل مجموعة ثلاثة منتخبات إلي الدور الثاني وعددهم 24 منتخبا بعدها سيتم دمج المنتخبات الثلاثة الأولي من المجموعتين الأولي مع الثانية في مجموعة واحدة تضم 6 منتخبات في المجموعة الأولي وكذلك الثالثة مع الرابعة في المجموعة الثانية وبنفس الطريقة المنتخبات الثلاثة الأولي من المجموعة الخامسة مع المنتخبات الثلاثة الأولي من السادسة في المجموعة الثالثة والطريقة نفسها في المجموعة الرابعة التي تضم المنتخبات الثلاثة الأولي من المجموعتين السابعة والثامنة في مجموعة أخيرة وهي المجموعة الرابعة ليصبح لدينا 4 مجموعات كل مجموعة تضم 6 منتخبات تقام مبارياتها بنظام الدوري من دور واحد ولن تلعب الفرق التي صعدت من كل مجموعة ضد بعضها مرة أخري فعلي سبيل المثال إذا صعدت مصر من المجموعة الثالثة افتراضا مع منتخبات السويد وفرنسا ستنضم مع المنتخبات الأولي الثلاثة من المجموعة الرابعة وليكن فرضا كل من أسبانيا وسلوفينيا والجزائر لتكون مجموعة واحدة من 6 منتخبات ، ستتجنب مصر مواجهة السويد وفرنسا مرة أخري في الدور الثاني وستلعب فقط 3 مباريات أمام الدول الصاعدة من المجموعة الرابعة.