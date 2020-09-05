شكرا لقرائتكم قرعة مونديال اليد .. حسن مصطفى يهدى رئيس الوزراء "قلم ذهب" فى الحفل ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أهدى حسن مصطفى رئيس الاتحاد الدولى لكرة اليد، الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء "قلم ذهب" على هامش إفتتاح قرعة كأس العالم لكرة اليد 2021، تحت سفح الأهرامات، مشيدًا بمجهوداته ومجهودات الحكومة لتنظيم هذا الحفل واستضافة مصر للبطولة.

وألقى حسن مصطفى كلمته بالغة الأنجليزية خلال الحفل قائلاً: "يسعدنى أن أكون معكم اليوم، وأحتفل بقرعة كأس العالم لكرة اليد، أتمنى لها النجاح، وأتمنى لهذه البطلة أن تكون نورًا فى نهاية النفق المظلم، وأود أن أشكر مصطفى مدبولى على رئاسته للجنة والتنظيم المبهر، كما أود أن أشكر أشرف صبحى وزير الرياضة".

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تابع: "جائحة كورونا لم تنتهى بعد، ولا أحد منا يعلم متى تنتهى هذه الجائحة، لذلك يجب علينا أن نتعايش مع هذه الحياة الجديدة، وتغلبت عليها الحكومة المصرية والاتحاد الدولى لكرة اليد، ويجب عليا أن أشكر خالد عبد العزيز الذى كان وزيرًا للرياضة، ومتأكد أن مصر ستصبح المصباح الذى سيضيئ للعالم فى ظل هذه الجائحة".

أضاف: "الصحة والسلامة أهم شيئ لذلك وفرنا فرق طبية لفرض جميع التدابير الصحية اللازمة، وسنحاول ونعمل ما بوسعنا للتأكد من سلامة جميع المشاركين فى البطولة، وهذا الحدث سيكون الأكبر من حيث العدد فى ظل جائحة كورونا، وإذا تحدثنا عن القرعة نفسها، فيجب أن نذكر أنها تتعلق بالحظ الجيد والحظ السيئ".