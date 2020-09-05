شكرا لقرائتكم حازم إمام يستمر فى الغياب عن الزمالك فى مواجهة طلائع الجيش ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يستمر غياب حازم إمام، الظهير الأيمن للزمالك،عن الفريق فى مباراة الأبيض أمام طلائع الجيش، المقرر إقامتها فى الثامنة والنصف من مساء غد الأحد، بالجولة الخامسة والعشرين من بطولة الدورى الممتاز، على ستاد القاهرة، والتى يسعى خلالها الأبيض لاستكمال انتصاراته فى المسابقة المحلية، خاصة بعدما تصدر الأهلى لجدول ترتيب المسابقة برصيد 65 نقطة.

ويأتى استمرار غياب حازم إمام نظرًا لعدم انتهاء برنامجه التأهيلى من الإصابة فى العضلة الأمامية والتى أبعدته عن الزمالك فى المباريات الأخيرة، والتى كان أخرها مباراة بيراميدز التى جمعت الفريقين مساء الخميس الماضى، ضمن منافسات الجولة الرابعة والعشرون من مسابقة الدورى الممتاز، والتى انتهت بفوز الفريق الأبيض بهدفين دون رد، ليقتنص المركز الثانى من بيراميدز، بعدما كان الفريقين متساويين فى النقاط قبل اللقاء.

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كما ويفتقد الزمالك فى مباراة الطلائع لجهود الثنائى محمود شيكابالا ومحمود الونش، لاعبى الفريق، ويأتى فقدان الزمالك لجهود الثنائى بعد الإصابات التى لحقت بهما فى لقاء بيراميدز، حيث تعرض الونش وشيكابالا لإصابات فى الركبة، حيث سيخضع الثنائى لأشعة من أجل تحديد حجم الإصابات التى لحقت بهما، وذلك من أجل تحديد مدة غيابهما عن الفريق وسيفضل جهاز الزمالك ابتعادهما عن الحسابات فى المباراة المقبلة بعد الإصابات التى لحقت بهما لتجنب تفاقم إصابتهما.

ويحتل الزمالك المركز الثانى فى جدول ترتيب الدورى الممتاز هذا الموسم بعد فوزه على بيراميدز، حيث حصد 48 نقطة، بعدما خاض 24 مباراة حقق خلالها الفوز فى 14 مباراة وتعادل فى 6 لقاءات وهُزم فى 4 مباريات، فيما سجل 32 هدفًا واستقبلت شباكه 15 هدفًا، إلا أن الأبيض اعتبر مهزومًا بنتيجة 2 / 0 اعتباريًا لعدم حضوره مباراة القمة أمام الأهلى فى الدور الأول من المسابقة ليتقرر خصم منه 3 نقاط إضافية بنهاية الموسم الجارى، طبقًا لقواعد المسابقة فيما احتل طلائع الجيش المركز الثانى عشر بجدول ترتيب الدورى الممتاز، برصيد 26 نقطة، بعدما خاض 24 مباراة حقق خلالهم الفوز فى 5 مواجهات وتعادل فى 11 مباراة وهُزم فى 8 مواجهات، فيما سجل لاعبيه 23 هدفًا واستقبلت شباكه 29 هدفًا.