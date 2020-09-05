شكرا لقرائتكم عودة باولو واستبعاد عمار حمدى ملامح يعلن قائمة الطلائع لمواجهة الزمالك ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أنهى فريق طلائع الجيش بقيادة عبد الحميد بسيونى استعداداته لمواجهة الزمالك المقرر لها الثامنة والنصف مساء غداً الاحد على ستاد القاهرة الدولى ضمن مواجهات الجولة الخامسة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز ، حيث خاض الفريق مرانه الاخير على ستاد جهاز الرياضة العسكرى ثم أعلن عبد الحميد بسيونى قائمة المباراة التى تدخل معسكر مغلق بأحد فنادق القاهرة للمبيت هناك.

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وضمت القائمة كل من : "محمد بسام وكريم طارق وعلي الفيل ومصطفي محمود وخالد سطوحي ومحمد ناصف ومهند لاشين وأحمد سمير وعمرو جمال وأحمد داوودا ومحمد شحاته ومحمود عاطف وكريم ممدوح وأحمد هاني وناصر منسي وعبد الرحمن زولا وأبو بكر ديارا وفرانك ستيفن وحسام باولو ومحمود سامي" يفتقد فريق طلائع الجيش لجهود الثنائى أحمد كابوريا ومحمد أشرف روقة، لاعبا الفريق، فى مباراة الزمالك بسبب وجود بند فى عقد إعارتهما يمنع مشاركتهما أمام ناديهما ، فضلا عن إيقاف عمرو السيسى وكيفين موهيرى بسبب الانذار الثالث بجانب غياب عاصم صلاح وأحمد علاء وعمار حمدي وأحمد سامي بسبب الإصابة وتم استبعاد ابو المجد بوشا ومحمد شعبان ومحمد جمال بيبو واسلام سري ومحمد سمير سعد لأسباب فنية. وحرص عبد الحميد بسيونى على دراسة فريق الزمالك من أجل تحفيظ لاعبيه نقاط القوة والضعف فى الفارس الابيض سعياً لتحقيق نتيجة إيجابية فى المباراة ،ووجه عبد الحميد بسيونى، تحذيرا شديد اللهجة لمدافعى فريقه من الثنائى أشرف بن شرقى ومصطفى محمد لاعبى الزمالك قبل مباراة الفريقين ، وطالب بسيونى لاعبيه بالتركيز مع الثنائى لأنهم أهم مفاتيح لعب الفارس الأبيض والحد من خطورتهم يساهم فى الخروج بنتيجة إيجابية من المباراة.

وحرص بسيونى على الحديث مع خط دفاعه حول ضرورة غلق المساحات أمام بن شرقى خاصة لتركيز اللاعب فى اختراق منطقة الجزاء وتمرير الكرات العرضية إلى مصطفى محمد إلى جانب منع تسديداته، وأغلق الجهاز الفنى لطلائع الجيش صفحة مباراة أسوان التى أقيمت عصر الأربعاء الماضى باستاد جهاز الرياضة العسكرى وانتهت بالتعادل السلبى، فى إطار مباريات الجولة الرابعة والعشرين لمسابقة الدورى الممتاز،