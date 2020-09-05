شكرا لقرائتكم بيراميدز يؤجل الإعلان عن صفقة رمضان صبحى لبعد مواجهة الجونة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل استقر مسئولو بيراميدز على تأجيل الإعلان عن صفقة رمضان صبحى جناح هدرسفيلد الإنجليزى، بشكل رسمى، حيث كان من المنتظر أن يتم الإعلان عن الصفقة غدًا الأحد قبل مواجهة الجونة، المقرر لها على استاد الفريق الساحلى بالغردقة، ضمن منافسات الجولة الخامسة والعشرين من عمر مسابقة الدورى الممتاز.

وفضل مسئولو بيراميدز الإعلان عن الصفقة فى مؤتمر صحفى سيكون خلال أيام بعد مواجهة الجونة، حيث يرغب بيراميدز فى الإعلان عن صفقة رمضان بطريقة محترفة.

وكان "اليوم السابع" أنفرد الثلاثاء الماضى، بخبر وضع مسئولى بيراميدز الرتوش الأخيرة فى صفقة ضم رمضان صبحى، وأن الإعلان الرسمى خلال أيام، كما أن اللاعب كان يدرس حضور مواجهة بيراميدز والزمالك من ملعب الدفاع الجوى، إلا أنه تراجع عن الفكرة لحين الإعلان الرسمى عن الصفقة عقب المباراة.

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ويعمل رمضان صبحي، فى الوقت الحالى، على تصوير "برومو" إعلان تقديمه رسمياً بعد توقيع عقود انتقاله إلى نادى بيراميدز وتقديمه لوسائل الإعلام فى ملعب الدفاع الجوى مقر نادي بيراميدز، بعد انتقال لاعب الأهلى السابق إلى بيراميدز بداية من الموسم المقبل ولمدة 3 سنوات.

وأنهى رمضان صبحى الجدل حول مستقبله وظهر يرتدى قميص بيراميدز بعد رفض استمراره مع الأهلى عقب إنتهاء إعارته من هدرسفيلد الإنجليزى فى شهر يونيو الماضي ، وتوصل بيراميدز لاتفاق مع النادى الإنجليزى لشراء رمضان صبحى ليبدأ اللاعب فى المشاركة بتدريبات بيراميدز استعدادا للموسم الجديد 2020 / 2021 .

ويعلن مسئولو نادى بيراميدز عن إتمام صفقة رمضان صبحى لاعب هدرسفيلد الإنجليزى، خلال الساعات المقبلة، بعد الاتفاق علي تفاصيل الصفقة بالكامل مع النادي الإنجليزي.

وشارك "العفيجى" مع الأهلى فى 79 مباراة ببطولة الدورى، و أحرز 17 هدفا، و صنع 13 لزملاؤه، وعلى المستوى الافريقى فشارك اللاعب فى 17 مباراة بالبطولات الأفريقية، و سجل هدفان، وصنع 3 ، كما شارك فى 3 مباريات كأس السوبر المحلى، و فى الكأس شارك فى 8 مباريات، وسجل 3 أهداف.