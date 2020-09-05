شكرا لقرائتكم أسوان وسموحة.. التعادل 2/2 يحسم أول شوطى المباراة المثيرة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل انتهى الشوط الأول من عمر مباراة أسوان وسموحة فى افتتاح الجولة 25 بالدورى العام، والتى يستضيفها ملعب كلية الشرطة، بتعادل الفريقين بهدفين لمثلهما، حيث تقدم أبناء الجنوب أولا فى الدقيقة العاشرة عن طريق محمد عبد المجيد، قبل أن يتعادل سموحة عبر ديريك نيسيبامبى، ثم أحرز صلاح محسن هدف التقدم فى الدقيقة 35، وتعادل محمد عبد المجيد مرة أخرى لأسوان فى الدقيقة 45 من ركلة جزاء.

بادر أسوان مع بداية الشوط الأول بالهجمات على مرمى فريق سموحة مستغلاً عامل الأرض، وجاءت أول محاولة فى المباراة عن طريق عرضية أرسلها كريم الطيب مهاجم أبناء الجنوب فى الدقيقة الثانية، فى فرصة سريعة إلا أن عمر صلاح حارس مرمى سموحة أمسك بالكرة بنجاح.

فى الدقيقة السابعة كاد محمد عبد المجيد لاعب أسوان أن يحرز الهدف الأول لأبناء الجنوب بعد كرة طولية انفرد بها بمرمى سموحة إلا أن تقدم عمر صلاح حارس مرمى سموحة مكنه من القيام بدور الليبرو لتخرج الكرة بعيداً عن الشباك.

واصل أسوان الضغط خلال أول 10 دقائق فى محاولة لإحراز أول الأهداف، وبالفعل نجح محمد عبد المجيد لاعب أسوان، فى إحراز هدف التقدم لفريقه على حساب سموحة، فى الدقيقة العاشرة من عمر الشوط الأول .

انتفض لاعبو سموحة بعد التأخر بهدف فى محاولة لإدارك هدف التعادل قبل أن ينجح ديريك نيسيبامبي لاعب سموحة فى إحراز هدف التعادل لفريقه مع الدقيقة 15، بعدما انطلق شريف رضا على الجانب الأيسر وأرسل تمريرة عرضية قابلها نيسيبامبي الخالي من الرقابة برأسية قوية من على القائم الثاني سكنت الشباك.

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مع الدقيقة 35 استطاع صلاح محسن مهاجم سموحة أن يحرز هدف التقدم لفريقه بعدما هرب من رقابة دفاعات أسوان وسدد كرة قوية سكنت شباك مسعد عوض حارس مرمى أبناء الجنوب.

احتسب حكم اللقاء ركلة جزاء لصالح أسوان فى الدقيقة 42 قبل نهاية الشوط الأول، بعد تدخل من ديريك نيسيبامبى مع الحسينى سميرلاعب أبناء الجنوب، داخل منطقة جزاء سموحة، ترجمها محمد عبد المجيد إلى هدف ليقتنص التعادل لصالح أسوان فى الدقيقة 45.

واحتسب الحكم 4 دقائق وقت بدل من ضائع، قبل أن يطلق صافرته معلناً انتهاء الشوط الأول بالتعادل بنتيجة 2/2.

وبدأ أسوان المباراة بتشكيل مكون من :مسعد عوض فى حراسة المرمى، محمد جابر ميدو، محمد رزق، محمد عبد المجيد، الحسينى سمير، إبراهيم القاضى، هيثم الفيل، محمد المرسى، أحمد صغيرى، مصطفى دويدار، كريم الطيب.

فيما بدأ سموحة المباراة بتشكيل مكون من: عمر صلاح، شريف رضا، محمد كوفى، أحمد جمال، أحمد فتوح، كريم يحيى، إيدى ايمومو، ديريك نيسيبامبى، ناصر ماهر، أحمد حمص، صلاح محسن.

ويحتل أسوان المركز الخامس عشر بجدول ترتيب الدوري برصيد 24 نقطة بعد أن لعب 24 مباراة فاز في 5 وتعادل في 9 وخسر 10 لقاءات وسجل لاعبيه 24 هدفاً وتلقت شباكه 36 هدفاً فيما يحتل سموحة المركز السادس برصيد 31 نقطة بعد أن لعب 24 مباراة فاز في 6 وتعادل في 13 وخسر 5 لقاءات وسجل لاعبيه 27 هدفاً وتلقت شباكه 24 هدفاً .