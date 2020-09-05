شكرا لقرائتكم على معلول يعود لتشكيل الاهلي أمام حرس الحدود ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يعود الدولي التونسي على معلول ظهير أيسر الأهلي لتشكيل الفريق في مباراة حرس الحدود المقرر لها الثامنة والنصف من مساء بعد غد ، الأثنين،ضمن منافسات الجولة الـ25 لبطولة الدوري الممتاز بعدما غاب عن لقاء دجلة الأخير أمس للأيقاف..وشارك أيمن أشرف في مركز الظهير الأيسر خلال مباراة دجلة التى فاز فيها الأهلي بثنائية نظيفة بديلاً للتونسي على معلول لكن السويسري رينيه فيلر المدير الفني للأهلي إستقر على عودة معلول لتشكيل الأهلي في مباراة الحدود.

من ناحية أخرى ، عقد السويسرى رينيه فايلر، المدير الفنى للفريق، جلسة خاصة مع سيد عبد الحفيظ مدير الكرة، اليوم على هامش مران الفريق الذى أقيم صباح اليوم السبت على ملعب التتش، وناقش فايلر وعبدالحفيظ الترتيبات الإدارية والتنظيمية الخاصة بالمرحلة المقبلة، بداية من مواجهة حرس الحدود المقرر لها مساء الاثنين المقبل ضمن منافسات الجولة الـ 25 للدورى، كما ناقش المدير الفنى مع مدير الكرة موقف مباراة الوداد المغربى فى ذهاب نصف نهائى دورى أبطال أفريقيا والمقرر لها يوم 26 سبتمبر الجارى بالمغرب والتى تردد أن الاتحاد الأفريقى بصدد تأجيلها لمنتصف أكتوبر المقبل.

Advertisements

على صعيد متصل، خاض لاعبو الاهلي مرانا قويا وجانبا بدنيا، ثم أجرى الجهاز الفنى تقسيمة قوية بمشاركة حارسين للمرمي، فيما خاضت المجموعة التى شاركت فى مباراة وادى دجلة أمس تدريبات استشفائية ، وأدى محمد الشناوى وعلى لطفى ومصطفى شوبير تدريبات منفردة تحت إشراف يانكون ميشيل مدرب حراس المرمي، قبل المشاركة فى تقسيمة الكرة.

وأجرى فريق الأهلى اليوم «رابيد تيست»، قبل انطلاق المران الصباحي، استعداداً لمواجهة حرس الحدود وأجرى لاعبو الأهلى والجهاز الفنى والإدارى «رابيد تيست» وفقا للبروتوكول الطبى الذى تم تعديله مؤخرا للكشف عن فيروس كورونا المستجد قبل المباريات الرسمية.