شكرا لقرائتكم أسوان ضد وسموحة.. شاهد التقدم والتعادل × 5 دقائق مثيرة بالدورى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أحرز محمد عبد المجيد لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادى أسوان، من إحراز هدف التقدم لفريقه على حساب سموحة، فى الدقيقة 10 من عمر الشوط الأول خلال المباراة التى تجمع الفريقين على ملعب اتحاد الشرطة ضمن منافسات الجولة 25 من عمر مسابقة الدورى العام.

فيما سجل شريف رضا لاعب سموحة، هدف التعادل لفريقه أمام أسوان فى الدقيقة 15 من عمر الشوط الأول أيضاً بعد وصلة هجوم قوية من الفريق السكندرى لمعادلة النتيجة.

ويحتل أسوان المركز الخامس عشر بجدول ترتيب الدوري برصيد 24 نقطة بعد أن لعب 24 مباراة فاز في 5 وتعادل في 9 وخسر 10 لقاءات وسجل لاعبيه 24 هدفاً وتلقت شباكه 36 هدفاً فيما يحتل سموحة المركز السادس برصيد 31 نقطة بعد أن لعب 24 مباراة فاز في 6 وتعادل في 13 وخسر 5 لقاءات وسجل لاعبيه 27 هدفاً وتلقت شباكه 24 هدفاً .

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وبدأ أسوان المباراة بنشكيل مكون من :مسعد عوض فى حراسة المرمى، محمد جابر ميدو، محمد رزق، محمد عبد المجيد، الحسينى سمير، إبراهيم القاضى، هيثم الفيل، محمد المرسى، أحمد صغيرى، مصطفى دويدار، كريم الطيب.

فيما بدأ سموحة المباراة بتشكيل مكون من: عمر صلاح، شريف رضا، محمد كوفى، أحمد جمال، أحمد فتوح، كريم يحيى، إيدى ايمومو، ديريك نيسيبامبى، ناصر ماهر، أحمد حمص، صلاح محسن.

من جانبه أكد أحمد سليمان رئيس أسوان على موافقة مجلس الإدارة ولجنة الكرة على وضع لائحة خاصة بمكافآت الفوز بداية من مباراة سموحة وطالب اللاعبين بضرورة تحمل المسئولية وبذل الجهد الذى يؤهل الفريق للبقاء فى الممتاز ومجلس الإدارة سيواصل السعى نحو تدبير الموارد والمستحقات المالية للاعبين.

فيما أشار مصطفى أمين المشرف على الكرة بأن مجلس الإدارة ولجنة الكرة يقدران الجهد المبذول فى ظل ضغط المباريات وتواليها وأكد للاعبين بأن إدارة نادى أسوان مشهود لها تاريخيا بالإلتزام المادى تجاه لاعبيها طالما حقق الفريق هدفه بالبقاء بالممتاز لإسعاد الجماهير والنادى لن يقف فى طريق أومستقبل أى لاعب يتلقى عرض مناسب للاعب والنادى.