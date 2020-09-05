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إيفرتون يتعاقد مع البرازيلي آلان قادماً من نابولي

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جدة - بواسطة طلال الحمود - تعاقد نادي إيفرتون الإنجليزي لكرة القدم مع لاعب خط الوسط البرازيلي آلان من نادي نابولي الإيطالي يوم السبت مقابل ما يقرب من 21.7 مليون جنيه إسترليني.

وأصبح آلان أول لاعب يتعاقد معه إيفرتون في فترة الانتقالات الصيفية وانضم للفريق لمدة ثلاث سنوات، وقال آلان في بيان : من دواعي سروري الانضمام لإيفرتون. سعيد جدا لوجودي هنا. أتمنى، أن أساهم بأدائي مع زملائي وأن أقدم مباريات عظيمة، وأداء رائعا وأن نفوز بأشياء مهمة.

ولعب آلان مع المدرب الحالي لإيفرتون كارلو أنشيلوتي عندما كان المدرب الإيطالي يتولى تدريب نابولي بداية من عام 2018 وحتى نهاية 2019، وشارك في 61 مباراة.

ويفتتح إيفرتون مبارياته في يوم 13 من الشهر الجاري بمواجهة توتنهام.

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