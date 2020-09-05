شكرا لقرائتكم إيطاليا تستبعد عودة الجماهير للمدرجات قريباً ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - استبعدت الحكومة الإيطالية إمكانية عودة الجماهير للمدرجات خلال الموسم الكروي المقبل في ظل استمرار أزمة فيروس كورونا المستجد.

وقال جوزيبي كونتي رئيس الوزراء الإيطالي خلال المباحثات التي جرت في روما اليوم السبت "في الاستاد الأمر أشبه بالمظاهرات حيث أن تجمعات الناس أمر لا مفر منها، مثله مثل المدرجات حيث تدخل وتخرج الجماهير، أعتقد أن فتح الملاعب حاليا أمر غير مناسب بالمرة".

وينطلق موسم دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم في 19 سبتمبر الجاري ، حيث من المقرر إقامة جميع المباريات بدون جماهير رغم إعلان الأندية عن أملها في عودة الجماهير للمدرجات.

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ومن المقرر أن تنهي قريبا سريان القيود الخاصة بمكافحة فيروس كورونا في إيطاليا، لكن وزارة الصحة تعتزم تجديد مجموعة القيود.

وتعتبر إيطاليا واحدة من أكثر الدول في أوروبا تضررا من أزمة كورونا لكن معدل الإصابة بالعدوى تراجع فقط بعد تطبيق حالة الإغلاق الكلي في البلاد.

لكن معدل الإصابات اليومي في إيطاليا بدأ في التزايد مجددا في الدولة التي شهدت إصابة 275 ألف شخص بالعدوى وتوفى منهم أكثر من 35 ألف شخص.