انطلاق حفل قرعة مونديال اليد 2021.. رئيس الوزراء والخطيب على رأس المدعوين.. ومرتضى منصور ممنوع من الحضور

انطلق منذ قليل حفل قرعة كأس العالم لكرة اليد، والمقام على سفح الأهرامات، في البطولة التي ستقام بداية العام المقبل بمشاركة 32 منتخباً لأول مرة .

وتستضيف مصر مونديال اليد في نسخته رقم 27 خلال الفترة من 13 إلى 31 يناير 2021.

وستكون هذه أول نسخة تضم 32 منتخباً بدلًا من 24، وتقام منافساتها على 4 صالات، هي: صالة استاد القاهرة، صالة العاصمة الإدارية الجديدة، صالة 6 أكتوبر، صالة برج العرب.

ويحيي حفل قرعة مونديال اليد الموسيقار العالمي عمر خيرت، بينما يقدم الحفل كل من الفنان خالد النبوي، والفنانة إنجي المقدم، والإعلامية جاسمين طه.

ويتقدم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء ورئيس اللجنة العليا للبطولة، حضور الحفل، والدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة و17 وزيراً هم أعضاء اللجنة العليا للبطولة، بالإضافة إلى الدكتور حسن مصطفى رئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد وأعضاء مجلس الإدارة، ومنتصر النبراوي رئيس شركة تذكرتي، والمهندس هشام نصر رئيس الاتحاد المصري لكرة اليد، وأعضاء مجلس الإدارة، وممثلي 29 دولة بالإضافة إلى مصر، البلد المضيف، على أن يتحدد اسم الدولتين المتبقيتين في عدد المشاركين لاحقا بعد الانتهاء من تصفيات الملحق للبطولة الشهر المقبل.

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ووجه الاتحاد الدولي لكرة اليد، برئاسة حسن مصطفى، الدعوة للعديد من الشخصيات، منهم رئيس النادي الأهلي الكابتن محمود الخطيب، ورئيس القلعة الحمراء الأسبق الكابتن حسن حمدي.

وأفادت وسائل إعلامية بأن الاتحاد الدولي لكرة اليد تجاهل توجيه الدعوة الى رئيس نادي الزمالك، مرتضى منصور، لحضور مراسم قرعة كأس العالم لكرة اليد.

وقالت إن تجاهل الاتحاد الدولي لكرة اليد لدعوة مرتضى منصور يأتي نظراً للخلافات الشديدة بين رئيس الزمالك وحسن مصطفى.

وأشارت الوسائل الإعلامية إلى أن مرتضى منصور سبق ووجه انتقادات حادة لحسن مصطفى، مؤكدًا أن الأخير وافق على إقامة بطولة كأس العالم للأندية في قطر مرتين متتاليتين على الرغم من الخلافات بينها وبين مصر، حيث قال في أحد المؤتمرات الصحفية: "هجيلك سويسرا انا ورايا ايه انا فاضي".

ويمكن متابعة حفل سحب قرعة البطولة عبر البث المباشر: