الأهلي يحدد هوية لاعبين إثنين سربا واقعة أزمة «كهربا والشناوي».. واتجاه لرحيلهما نهاية الموسم

تمكن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي من تحديد هوية لاعبين إثنين كانا وراء تسريب واقعة محمود عبدالمنعم "كهربا" ومحمد الشناوي، لوسائل التواصل الاجتماعي.

ونقل موقع "صدى البلد" عن مصادر له قولها إن الجهاز الفني بالأهلي نجح في تحديد اسم لاعبين إثنين قاما بتسريب الواقعة، مضية أنه سيتم وضعهما تحت الرقابة الصارمة خلال الفترة المقبلة.

وأضافت المصادر أن الثنائي سيتم تحذيرهما بشكل غير مباشر، مشيرة إلى أنه هناك اتجاه قوي لرحيلهما نهاية الموسم، حيث تم التأكد من أنهما مسئولان عن تسريب عدد كبير مما يدور داخل غرف ملابس الفريق .

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يشار إلى أن مدير الكرة بالأهلي، سيد عبدالحفيظ، قرر توقيع غرامة مالية قدرها مليون جنيه، على كهربا نظرًا لما بدر منه قبل مران الفريق .

وبعد انتهاء المران، حرص كهربا على تقديم اعتذار لسيد عبد الحفيظ، وإلى محمد الشناوي كابتن الفريق، في حضور وليد سليمان.

وأكد كهربا على احترامه الكامل لقواعد وضوابط النادي، وتقديره لكل منظومة العمل في الفريق الأول، سواء الجهاز الفني أو الإداري أو زملائه اللاعبين.