شكرا لقرائتكم خبر عن مودى المقاصة تحت أنظار الدورى السعودى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تلقى احمد عبد العزيز مودى مدافع فريق مصر المقاصة عرضا شفويا من أحد الأندية السعودية تطلب التعاقد معه في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، وأكد أحد وكلاء اللاعبين لمودى ان هناك مندوب من النادى السعودى وصل القاهرة وشاهد بعض مباريات اللاعب الأخيرة مع المقاصة، بداية من مباراة الزمالك في الدورى.

ومن المتوقع أن يدخل مسئولي النادي السعودى في مفاوضات مع أحمد مودى خلال الأيام المقبلة، وفى حالة الوصول لاتفاق مالي سيتم الدخول في مفاوضات مع إدارة نادى المقاصة.

من ناحية أخرى عّبر إيهاب جلال المدير الفني لفريق مصر المقاصة عن سعادته بالفوز الكبير بأربعة أهداف لهدف على الأسماعيلي خلال المباراة التي جمتهما مساء أمس ،الجمعة على استاد المقاولون العرب، ضمن منافسات الجولة الرابعة والعشرين من عمر مسابقة الدورى الممتاز ، موضحاً أن المقاصة استحق الفوز بعدما تسيّد المباراة وقدم عرضاً قوياً ونتيجة كبيرة.

وتحدث عقب اللقاء عن الأنباء التي ترددت بشان أمكانية رحيله عن مصر المقاصة لتدريب فريق المصري ، قائلاً: هذا كلام غير صحيح، لا أنكر أن تدريب المصري شرف لأي مدرب فهو فريق رائع ولديه جماهير عريضة لكني لا أفكر في هذا الأمر ،لأنني مرتبط بعقد مع المقاصة وأحترم تعاقده مع خاصة في ظل علاقته القوية بإدارة المقاصة.

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وتحدث جلال عن الإسماعيلي والكبوة التي يمر بها حالياً ، قائلاً: حزين بالطبع لوضع الأسماعليي..تحدثت بعد المباراة مع أدهم السلحدار المدير الفني للدراويش وهو مدرب رائع ولا يمكن أن يكون مسئولاً عن تراجع نتائج الفريق لأنه تولّى المهمة منذ أيام قليلة ولابد من معرفة سبب هذه الكبوة والنهوض بالدراويش.

وحقق فريق مصر المقاصة فوزًا عريضًا على الإسماعيلى، بنتيجة 4 / 1 فى المباراة ، حيث تقدم عبد الرحمن مجدى للدراويش بهدف فى الدقيقة 11، ثم نجح باولن فوافى فى إدراك هدف التعادل للفريق الفيومى بالدقيقة 21 بعد تدخل حكم الفار، وأحرز أحمد مودى هدف التقدم للمقاصة فى الدقيقة 43، ومع بداية الشوط الثانى أحرز شمليس بكلى الهدف الثالث بعد تعاون جماعى من اللاعبين فى الدقيقة 54، ثم أضاف محمد إبراهيم الهدف الرابع من ضربة رأس فى الدقيقة 58.