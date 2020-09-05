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شكرا لقرائتكم خبر عن وصول وزير الرياضة والخطيب حفل قرعة مونديال اليد في الأهرامات والان مع تفاصيل الخبر
وتقام مباريات المجموعات الثمانية في ٤ صالات الأولي الصالة الكبري باستاد القاهرة وتتسع ل ٢٢ ألف متفرج وصالة العاصمة الإدارية الجديدة وتتسع مدرجاتها ل ٥٥٠٠ متفرج وبرج العرب بسعة ثلاثة ألاف متفرج وأخيرا الصالة الجديدة بضاحية ٦ أكتوبر التي تستوعب ٤٥٠٠ متفرج .
تقام مباريات كل مجموعة من المجموعات الثمانية بنظام الدوري من دور واحد حيث يلعب كل منتخب ثلاثة مباريات يصعد من كل مجموعة ثلاثة منتخبات إلي الدور الثاني وعددهم ٢٤ منتخبا بعدها سيتم دمج المنتخبات الثلاثة الأولي من المجموعتين الأولي مع الثانية في مجموعة واحدة تضم ٦ منتخبات في المجموعة الأولي وكذلك الثالثة مع الرابعة في المجموعة الثانية وبنفس الطريقة المنتخبات الثلاثة الأولي من المجموعة الخامسة مع المنتخبات الثلاثة الأولي من السادسة في المجموعة الثالثة والطريقة نفسها في المجموعة الرابعة التي تضم المنتخبات الثلاثة الأولي من المجموعتين السابعة والثامنة في مجموعة أخيرة وهي المجموعة الرابعة ليصبح لدينا ٤ مجموعات كل مجموعة تضم ٦ منتخبات تقام مبارياتها بنظام الدوري من دور واحد ولن تلعب الفرق التي صعدت من كل مجموعة ضد بعضها مرة أخري .
ويصعد منتخبان فقط من المجموعات الأربعة التي تتضمن ٢٤ منتخبا إلي دور ال ٨ الذي تقام مبارياته بخروج المغلوب ثم الدور قبل النهائي وأخيرا المباراة النهائية .
وتعد بطولة العالم في نسختها رقم "٢٧ " التي تنظمها مصر منفردة هي الأقوي بعد قرار الإتحاد الدولي لكرة اليد بزيادة عدد الدول المشاركة في النسخة الحالية من ٢٤ دولة إلي ٣٢ دولة منهم ١٧ دولة من أوروبا القارة الأقوي في عالم اللعبة حيث لم تخرج الكأس الذهبية من القارة العجوز منذ إنطلاق البطولة خلال العقود الستة الماضي .
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