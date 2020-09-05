شكرا لقرائتكم خبر عن أسوان يتقدم وسموحة يتعادل فى 5 دقائق مثيرة بمباراة الجولة 25 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أحرز محمد عبد المجيد لاعب أسوان، هدف التقدم لفريقه على حساب سموحة، فى الدقيقة 10 من عمر الشوط الأول خلال المباراة التى تجمع الفريقين على ملعب اتحاد الشرطة ضمن منافسات الجولة 25 من عمر مسابقة الدورى العام.

فيما سجل ديريك نيسيبامبى لاعب سموحة، هدف التعادل لفريقه أمام أسوان فى الدقيقة 15 من عمر الشوط الأول أيضاً بعد وصلة هجوم قوية من الفريق السكندرى لمعادلة النتيجة.

ويحتل أسوان المركز الخامس عشر بجدول ترتيب الدوري برصيد 24 نقطة بعد أن لعب 24 مباراة فاز في 5 وتعادل في 9 وخسر 10 لقاءات وسجل لاعبيه 24 هدفاً وتلقت شباكه 36 هدفاً فيما يحتل سموحة المركز السادس برصيد 31 نقطة بعد أن لعب 24 مباراة فاز في 6 وتعادل في 13 وخسر 5 لقاءات وسجل لاعبيه 27 هدفاً وتلقت شباكه 24 هدفاً .