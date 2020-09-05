شكرا لقرائتكم خبر عن عضو اتحاد كرة اليد: العالم كله أنظاره موجهة ناحية مصر الأن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال عبده عبد الوهاب، عضو الاتحاد المصري لكرة اليد، إن هناك 32 دولة تحضر قرعة بطولة كأس العالم لكرة اليد التي ستقام في مصر، مشيرا إلى أن العالم كله أنظاره موجهة ناحية مصر، وأن المكان جيد للغاية، وقال: "إن شاء الله منتخب مصر لكرة اليد يأدي بطولة كويسة ويحصل على البطولة المقامة عندنا في مصر".

وأضاف، خلال مداخلة مع الإعلامية لبنى عسل ببرنامج الحياة اليوم، الذي يذاع على قناة الحياة: "منتخب مصر له تاريخ كبير في بطولات كرة اليد وفي مونديال اليد تحديدا، ومصر ستنجح بإذن الله في تنظيم البطولة رغم ما يعانيه العالم من فيروس كورونا، من خلال تطبيق إجراءات الوقاية التي أوصت بها المنظمات الطبية على مستوى العالم، ومصر قادرة على الخروج ببطولة ناجحة".

وقال: "الدنمارك وسلوفنيا وألمانيا وغيرها من المنتخبات الكبيرة لها حساب في تلك البطولة، وبالتأكيد منتخب مصر على أتم الجاهزية للمشاركة والوصول لمراتب متقدمة في البطولة".