شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يحيل ماجد سامى للجنة الانضباط بسبب تقنية "العار" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أحالت اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة برئاسة عمرو الجناينى، ماجد سامى مالك نادى وادى دجلة للجنة الإنضباط بالجبلاية برئاسة المستشار سيد البندارى، بعد التغريدة التى كتبها على صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعى فيس بوك، عقب مباراة أمس أمام الأهلى والتى خسرها وادى دجلة بهدفين نظيفين فى الدورى العام سجلهما مروان محسن وحمدى فتحى.

وعلق ماجد سامى على خسارة فريقه أمام الأهلى بهدفين نظيفين بعد إلغاء جهاد جريشة هدف التعادل لفريقه قبل إضافة الأهلي الهدف الثانى، وكتب ماجد سامى على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي :"مبروك دخول تقنية العار للكرة المصرية".

Advertisements

ماجد سامي

وواصل فريق الأهلي إنتصاراته المحلية ونجح في إغتيال "غزلان" فريق دجلة بثنائية نظيفة خلال المباراة التي جمعتهما مساء أمس ،الجمعة، بإستاد القاهرة ضمن منافسات الجولة الـ24 من بطولة الدوري، وسجل ثنائية الأهلي ، مروان محسن في الدقيقة 42 وحمدي فتحي في الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع ، وألغى جهاد جريشة حكم المباراة هدف سجله دجلة بداعي التسلل بعدما لجأ لتقنية "الفار".، وبذلك يرتفع رصيد الأهلي إلى 65 نقطة ، فيما تجمّد رصيد دجلة عند 26 نقطة ويبقي في المركز الثالث عشر.