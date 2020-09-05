مباشر قرعة مونديال اليد.. مَن يواجه مصر؟

محمد اسماعيل - القاهرة - متابعة- عمر قورة:

زوار الخليج 365 الأعزاء، تابعوا معنا تغطية مباشرة لمراسم قرعة بطولة العالم لكرة اليد "مصر 2021" تحت سفح الهرم.

ومن المقرر أن تحتضن مصر البطولة خلال في الفترة بين 14 وحتى 31 يناير المقبل.

ويتواجد منتخب مصر في التصنيف الثاني بالمسابقة.

وستشهد بطولة العالم مشاركة 32 فريقا لأول مرة، وسيتم تقسيمهم على ثماني مجموعات خلال الدور التمهيدي للبطولة.

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ومن المقرر أن يتم سحب قرعة منتخبات التصنيف الرابع أولًا، ثم الثالث والأول على الترتيب، ومن ثم يختار ممثل منتخب مصر مجموعته، ليكتمل بعدها سحب منتخبات التصنيف الثاني.

تصنيف المنتخبات:

التصنيف الأول: الدنمارك - إسبانيا - كرواتيا - النرويج - سلوفينيا - ألمانيا - البرتغال - السويد.

التصنيف الثاني: مصر - الأرجنتين - تونس - الجزائر - قطر -النمسا - المجر - بيلاروسيا.

التصنيف الثالث: أيسلندا - البرازيل - فرنسا - كوريا الجنوبية - اليابان - البحرين - التشيك - أوروجواي.

التصنيف الرابع: أنجولا - كاب فيردي - الكونغو الديمقراطية - المغرب - بولندا - روسيا - المنتخب المتأهل من ملحق أمريكا الجنوبية - منتخب متأهل من اتحاد الكاريبي.

نتيجة قرعة بطولة العالم 2021: