كيف تُسحب قرعة بطولة العالم لليد؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب: - محمد علام

تتجه أنظار العالم صوب الأهرامات لمتابعة قرعة النسخة الـ27 من بطولة العالم لكرة اليد 2021، التي ستقام مساء اليوم في السابعة تحت سفح الأهرامات.

وسيقوم الرباعي أحمد الأحمر قائد منتخب مصر لليد، ومعه زميله علي زين، بالإضافة الى الثنائي المتوج ببطولة العالم للناشئين 2019 حسن قداح وعبد الرحمين حميد، بسحب قرعة البطولة.

وستشهد بطولة العالم مشاركة 32 فريقا لأول مرة، تم تحديد 30 فريق منهم، بينما يتبقى مقعدين، الأول لصالح المتأهل من بطولة الفرصة الأخيرة لأمريكا الجنوبية، والمقعد الثاني لبطولة اتحاد الكاريبي.

وسيتم تقسيم الـ32 فريق على ثماني مجموعات خلال الدور التمهيدي للبطولة، وستقام المباريات بنظام دوري من دور واحد، بحيث تضم كل مجموعة 4 منتخبات، وسيتأهل 3 فرق من الثماني مجموعات الى الدور الرئيسي ليصبح عدد المتأهلين 24 فريق يتم تقسيمهم على 4 مجموعات بحيث تضم كل مجموعة 6 فرق، بينما تخوض الفرق أصحاب المركز الرابع في مجموعة مباريات على كأس الرئيس.

وسيضم الدور الرئيسي بمونديال اليد 24 فريق يتم تقسيمهم على 4 مجموعات، تضم كل مجموعة 6 فرق، وتقام المباريات بنظام دوري من دور واحد، بحيث يتأهل الأول والثاني من كل مجموعة إلى دور الثمانية، وتقام المباريات منذ دور الثمانية وحتي المباراة النهائية بنظام خروج المغلوب.

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وتقم تقسيم الـ32 فرق المشاركين بالبطولة إلى 4 مستويات، وتتواجد مصر في التصنيف الثاني بالبطولة.

وسيتم إجراء القرعة عن طريق سحب فرق المستوي الرابع أولا وتسكينها في الثماني مجموعات، ثم إختيار فرق المستوى الثالث، وبعد ذلك يتم إختيار فرق المستوي الأول.

وستقوم مصر بإختيار مجموعتها وفقا للعرف والتقليد المتبع في بطولات العالم لكرة اليد، الذي يتيح للدولة المنظمة إختيار المجموعة الخاصة بها، وبعد أن تختار مصر مجموعتها يتم تسكين باقي فرق المستوى الثاني في المجموعات السبعة عن طريق القرعة.