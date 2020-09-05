إعلان مواعيد مباريات جديدة بالدوري الممتاز

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هادي المدني:
أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم عن موعد جولتين جديدتين في دوري we المصري وذلك في انتظار تحديد الموقف النهائي لمباريات دوري أبطال أفريقيا والكونفدرالية.
وقال اتحاد الكرة في بيان اليوم السبت إنهم في انتظار إعلان مواعيد بقية الجولات؛ انتظارًا لتأكيد الاتحاد الأفريقي مواعيد مباريات الدورين قبل النهائي والنهائي لبطولتي الأندية الأفريقية التي تشارك فيها ثلاثة أندية مصرية.
وحدد اتحاد الكرة في وقت سابق مواعيد مباريات الدوري حتى الجولة الـ25 من المسابقة.
وتقام الجولة 26 من المسابقة خلال الفترة من 10 إلى 12 سبتمبر، أما الجولة التالية ستكون بين 13 إلى 18 من الشهر ذاته ويتخللها مباراة حرس الحدود والمصري المؤجلة من الجولة الـ18.
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