"لدغة نحلة" تبعد كريستيانو عن مواجهة كرواتيا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:
كشفت تقارير صحفية أنه تقرر غياب كريستيانو رونالدو عن المنتخب البرتغالي في مواجهة كرواتيا اليوم السبت في دوري الأمم الأوروبية بداعي الإصابة.
وقالت صحيفة "ليكيب" الفرنسية إن رونالدو سيغيب عن أول مباراة للبرتغال في دوري الأمم الأوروبية ضد كرواتيا بسبب تعرضه لالتهاب في إصبع قدمه.
وكشفت تقارير صحفية أن إصابة نجم يوفنتوس الإيطالي في إصبع قدمه كانت بسبب "لدغة نحلة"، ليتم على إثرها استبعاده من مواجهة كرواتيا بشكل رسمي.
ولم يكن رونالدو بين 23 لاعباً تم اختيارهم في قائمة البرتغال لهذه المباراة الافتتاحية، ليرتدي زميله سيرجيو أوليفي، لاعب بورتو، قميصه الذي يحمل الرقم 7.
يُذكر أن منتخب البرتغال -حامل لقب النسخة الأولى- يتواجد في المجموعة الثالثة للمسابقة، رفقة كل من كرواتيا، فرنسا والسويد.
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