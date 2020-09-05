إسماعيل يوسف رئيسا لبعثة الزمالك في المغرب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة: أسند مجلس إدارة نادي الزمالك، برئاسة مرتضى منصور، مهمة رئاسة بعثة الفريق في المغرب لإسماعيل يوسف، عضو مجلس الإدارة والقائم بأعمال أمين الصندوق. ومن المنتظر أن يسافر الزمالك إلى الدار البيضاء لمواجهة الرجاء المغربي في دوري أبطال إفريقيا. ويحل الزمالك ضيفا على الرجاء في ذهاب نصف نهائي دوري الأبطال يوم 25 سبتمبر الجاري بملعب مركب محمد الخامس. ومن المقرر أن يقام لقاء العودة في مصر يوم 2 أكتوبر المقبل لتحديد هوية المتأهل إلى المباراة النهائية، لمواجهة المتأهل بين الأهلي والوداد المغربي.

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