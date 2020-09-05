الدولي لكرة اليد: يشيد بحفل قرعة المونديال

أشاد رئيس لجنة المسابقات بالاتحاد الدولي لكرة اليد بير بيرتيلسين، بأجواء حفل قرعة كأس العالم التي التي انطلقت منذ قليل تحت سفح الأهرامات.

وقدم الموسيقار العالمي عمر خيرت عرضا أبهر الجميع .

وقال بيرتيلسين "الأجواء رائعة هنا، هذه أول مرة لي في مصر وسعيد بالتواجد هنا كل الأمور على أفضل ما يكون ".

وأوضح أن ذيادة عدد المنتخبات كان قرار الاتحاد الدولي بغرض زيادة انتشار اللعبة من خلال مشاركة منتخبات أكثر ، وسيعود بالنفع على اللعبة، بالتأكيد ، ولا بد

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أن تتوسع وتنتشر ويتم ذلك خلال هذه البطولات الكبرى".

ومن المنتظر أن يتقدم الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء ورئيس اللجنة العليا للبطولة، حضور حفل القرعة الليلة والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة و ١٧ وزيرا هم أعضاء اللجنة العليا للبطولة بالإضافة إلى الدكتور حسن مصطفي رئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد وأعضاء مجلس الإدارة

والمهندس هشام نصر رئيس الاتحاد المصري لكرة اليد وأعضاء مجلس الإدارة ولفيف من كبار الشخصيات وممثلي ٢٩ دولة بالإضافة إلي مصر الدولة المضيف للبطولة علي أن يتحدد اسم الدولتين المتبقيتين في عدد المشاركين لاحقا بعد الانتهاء من تصفيات الملحق للبطولة الشهر المقبل.

ومن المنتظر أن يشهد حفل قرعة بطولة العالم لكرة اليد رجال عديد من المفاجآت القوية خصوصا أن العالم كله ينتظر قرعة مونديال اليد الذي يشارك به ٣٢ دولة لأول مرة في تاريخ البطولة.

ووقع اختيار شركة تذكرتي على الموسيقار عمر خيرت لإحياء الحفل، وسيقدم عددا من السيمفونيات الموسيقية والأغاني التي طالما نالت إعجاب جمهور الحاضرين ، واختيار الثلاثي الإعلامية جاسمين طه والفنان خالد النبوي والفنانة إنجي المقدم لتقديم الحفل.