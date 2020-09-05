حارس الفراعنة: أتمنى الوقوع في مجموعة سهلة بمونديال اليد

أكد عبد الرحمن حميد حارس منتخب مصر، على سعادته بالتواجد في قرعة سحب بطولة كأس العالم لكرة اليد والتي انطلقت منذ قليل.
وقال حميد: "شعور جيد جدًا وفخر بما وصلت له وسعيد بتواجدي هنا اليوم لسحب القرعة".
وأكمل: "أحب لقب أفضل لاعب في العالم لأنه شرف كبير وأفضل إنجاز حققته في حياتي ، أتمنى من الله أن يرزقنا أسهل مجموعة ويكون طريق منتخب مصر في البطولة سهل".
واختتم: "هدفنا الوصول لمرحلة بعيدة في البطولة بعد تحقيق المركز الثامن في البطولة
ومن المنتظر أن يتقدم الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء ورئيس اللجنة العليا للبطولة، حضور حفل القرعة الليلة والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة و ١٧ وزيرا هم أعضاء اللجنة العليا للبطولة بالإضافة إلى الدكتور حسن مصطفي رئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد وأعضاء مجلس الإدارةوالمهندس هشام نصر رئيس الاتحاد المصري لكرة اليد وأعضاء مجلس الإدارة ولفيف من كبار الشخصيات وممثلي ٢٩ دولة بالإضافة إلي مصر الدولة المضيف للبطولة علي أن يتحدد اسم الدولتين المتبقيتين في عدد المشاركين لاحقا بعد الانتهاء من تصفيات الملحق للبطولة الشهر المقبل.
ومن المنتظر أن يشهد حفل قرعة بطولة العالم لكرة اليد رجال عديد من المفاجآت القوية خصوصا أن العالم كله ينتظر قرعة مونديال اليد الذي يشارك به ٣٢ دولة لأول مرة في تاريخ البطولة.
ووقع اختيار شركة تذكرتي على الموسيقار عمر خيرت لإحياء الحفل، وسيقدم عددا من السيمفونيات الموسيقية والأغاني التي طالما نالت إعجاب جمهور الحاضرين ، واختيار الثلاثي الإعلامية جاسمين طه والفنان خالد النبوي والفنانة إنجي المقدم لتقديم الحفل.
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