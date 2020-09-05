يلا شوت الجديد مشاهدة مباراة البرتغال وكرواتيا بث مباشر kora star كورة لايف رابط بث مباشر البرتغال

متابعو موقع “الوفد نيوز” سيكونو على موعد مع مشاهدة مباراة البرتغال وكرواتيا بث مباشر اليوم، وذلك قبل إنطلاق صافرة بداية اللقاء بقليل، والمقرر لها في تمام الساعة 9:45 مساءً بتوقيت (مكة المكرمة)، أي التاسعة إلا ربع بتوقيت (القاهرة)، وستذاع على الهواء حصرياً عبر قناة بي إن سبورت HD2 بصوت المعلق عصام الشوالي.

لمشاهدة مباراة البرتغال وكرواتيا بث مباشر ( اضغط هنا )

وتنطلق مباراة البرتغال ضد كرواتيا بث مباشر في تمام الساعة الـ 9:45 مساءً بتوقيت السعودية ، الـ 8:45 مساءً بتوقيت مصر ، الـ 10:45 مساءً بتوقيت الإمارات ، الـ 6:45 مساءً بتوقيت جرينتش، وتعرض المباراة على شاشة قناة بي إن سبورت 2

بصوت المعلق عصام الشوالي.

ويشهد اليوم مواجهة قوية تجمع المنخبين البرتغال ضد كرواتيا، حيث ان البرتغال كان بطل المسابقة الموسم السابق 2018/2019، ويرتقب المتابعين مواجهة نارية تجمع بين اللاعب كريستيانو رونالدو واللاعب لوكا مودريتش، وستكون مباراة اليوم هي النسخة الاخيرة من مواجهات رونالدو امام مودريتش لذلك سيلعبان بكل ما لديهما من مهارة خلال مباراة اليوم.

تجدون هنا ( كرواتيا بث مباشر )

تجدون هنا ( مباراة البرتغال بث مباشر )