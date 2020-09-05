بث مباشر .. حفل قرعة بطولة كأس العالم لكرة اليد

تجرى مراسم حفل قرعة بطولة كأس العالم لكرة اليد ، في تمام السابعة مساء اليوم السبت تحت سفح الأهرامات .
وتستضيف مصر بطولة كأس العالم لكرة اليد في نسختها رقم 27 خلال الفترة من 13 إلى 31 يناير 2021، بمشاركة 32 دولة لأول مرة في تاريخ البطولة.
يشهد الحفل حضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء رئيس اللجنة العليا للبطولة، والدكتور أشرف
يذكر أن حفل القرعة الليلة يحييه الموسيقار العالمي عمر خيرت، بينما يقدم الحفل كلٌّ من الفنان خالد النبوي، والإعلامية جاسمين طه، والإعلامية إنجي المقدم.
لمشاهدة حفل قرعة كأس العالم لكرة اليد 2021 بمصر ( اضغط هنا )
لمشاهدة حفل قرعة كأس العالم لكرة اليد 2021 بمصر ( اضغط هنا )
لمشاهدة حفل قرعة كأس العالم لكرة اليد 2021 بمصر ( اضغط هنا )
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