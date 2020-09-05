بث مباشر .. حفل قرعة بطولة كأس العالم لكرة اليد

تجرى مراسم حفل قرعة بطولة كأس العالم لكرة اليد ، في تمام السابعة مساء اليوم السبت تحت سفح الأهرامات .

وتستضيف مصر بطولة كأس العالم لكرة اليد في نسختها رقم 27 خلال الفترة من 13 إلى 31 يناير 2021، بمشاركة 32 دولة لأول مرة في تاريخ البطولة.

يشهد الحفل حضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء رئيس اللجنة العليا للبطولة، والدكتور أشرف

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صبحي وزير الشباب والرياضة، والدكتور حسن مصطفى، رئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد، بالإضافة إلى 17 وزيرا، وهشام نصر، رئيس اتحاد كرة اليد رئيس اللجنة التنفيذية المنظمة، وأعضاء مجلس إدارة الاتحاد، بالإضافة إلى مندوبي 29 دولة، وممثل مصر، البلد المضيف، على أن يتحدد اسم الدولتين المتبقيتين في عدد المشاركين لاحقا بعد الانتهاء من تصفيات الملحق للبطولة الشهر المقبل.

يذكر أن حفل القرعة الليلة يحييه الموسيقار العالمي عمر خيرت، بينما يقدم الحفل كلٌّ من الفنان خالد النبوي، والإعلامية جاسمين طه، والإعلامية إنجي المقدم.

لمشاهدة حفل قرعة كأس العالم لكرة اليد 2021 بمصر ( اضغط هنا )