تعادل سلبي بين إنجلترا وايسلندا في الشوط الأول

حسم التعادل السلبي بدون أهداف نتيجة الشوط الأولم من مباراة منتخب إنجلترا أمام مضيفه منتخب أيسلندا . ويستضيف منتخب أيسلندا نظيره منتخب إنجلترا على ملعب "لاواردالسفولور ستاديوم" ضمن منافسات الجولة الأولى من دوري الأمم الأوربية 2021. 2021. جاء الشوط سريعا وحماسيا وتبادل الفريقين السيطرة على مجريات اللعب دون خطورة حقيقة على المرمين لينتهي الشوط بالتعادل السلبي بدون أهداف .

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