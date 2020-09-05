شاهد بث مباشر لـ حفل قرعة كأس العالم لكرة اليد مصر 2021

بدأت منذ قليل، مراسم حفل قرعة كأس العالم لكرة اليد مصر 2021 المقرر لها خلال الفترة من 13 وحتى 31 يناير الجارى بمشاركة 32 منتخب لأول مرة بعد زيادة عدد المنتخبات المشاركة.

المشاركة. الحفل من المقرر أن يحضره كبار المسؤولين فى الدولة، حيث تم توجيه الدولة لرئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى، وعدد من الوزراء، فضلا عن مندوبى الدول المشاركة. مندوبى الدول المشاركة. Advertisements وتعرض مراسم قرعة مونديال اليد على قناة أون تايم سبورت. لمشاهدة قرعة مونديال اليد بمصر 2021 ( اضغط هنا ) لمشاهدة قرعة مونديال اليد بمصر 2021 ( اضغط هنا ) لمشاهدة قرعة مونديال اليد بمصر 2021 ( اضغط هنا )

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