انطلاق حفل قرعة كأس العالم لكرة اليد «مصر 2021» (بث مباشر)

انطلق حفل قرعة بطولة كأس العالم لكرة اليد رجال مصر 2021 في نسختها رقم 27 المقرر إقامتها في الفترة من 13 إلى 31 يناير المقبل، بمشاركة 32 دول لأول مرة في تاريخ البطولة، بمنطقة الأهرامات بالجيزة.

وتقام البطولة في الفترة من 13 -31 يناير 2021، وستكون هذه أول نسخة تضم 32 فريقا بدلًا من 24، وتقام منافساتها على 4

صالات وهي: صالة استاد القاهرة، صالة العاصمة الإدارية الجديدة، صالة 6 أكتوبر، صالة برج العرب.

ويشهد حفل قرعة بطولة العالم لكرة اليد رجال، عديد من المفاجآت القوية خصوصًا إن العالم كله ينتظر قرعة مونديال اليد الذي يشارك به 32 دولة لأول مرة في تاريخ البطولة، حيث وقع اختيار

لمشاهدة حفل قرعة كأس العالم لكرة اليد مصر 2021 ( اضغط هنا )

لمشاهدة حفل قرعة كأس العالم لكرة اليد مصر 2021 ( اضغط هنا )

لمشاهدة حفل قرعة كأس العالم لكرة اليد مصر 2021 ( اضغط هنا )

شركة «تذكرتي» بالاتفاق مع اللجنة العليا المنظمة للبطولة على الموسيقار عمر خيرت لإحياء الحفل، وسيقدم عددًا من السيمفونيات الموسيقية والأغاني التي طالما نالت إعجاب جمهور الحاضرين، والثلاثي، الإعلامية جاسمين طه والفنان خالد النبوي والفنانة إنجي المقدم لتقديم الحفل.