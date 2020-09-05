كورة ستار اون لاين بث مباشر مباراة البرتغال وكرواتيا اليوم يلا شوت كورة دوري أمم أوروبا

تتواصل مباريات مرحلة المجموعات من دوري الأمم الأوروبية في نسختها الثانية، حيث تستعد البرتغال حاملة لقب النسخة الأولى لتبدأ مشوارها بحملة الدفاع عن اللقب عندما يواجهون منتخب كرواتيا، ويسعى إلى تحقيق الفوز في أول مباراة له في البطولة، وتمكن المنتخب الذي يطلق عليه برازيل أوروبا، من التتويج بدوري الأمم الأوروبية الأولىبعد فوزه على هولندا في المباراة النهائية في يونيو 2019.
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فيما يستعد منتخب البرتغال لمواجهة نظيره الكرواتي، في مباراة ستقام بينهما مساء اليوم السبت، لحساب منافسات الجولة الأولى من المجموعة الثالثة ببطولةدوري أمم أوروبا 2020/2021، ويحتضن اللقاء ملعب “دراجاو”.
ويعتبر المنتخب البرتغالي واحد من أفضل المنتخبات الأوروبية، تحت قيادة مدربه فرناندو سانتوس، ويتطلع إلى حصد المزيد من البطولات، فقد أوصل الفريق إلى بطولة كأس أمم أوروبا 2020، الصيفية المقبلة، والتي تم تأجيلها بسبب جائحة كورونا، وسوف يحرص على الظهور بقوة، للتحضير لبطولة اليورو.
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تجدون هنا ( مباراة البرتغال بث مباشر )
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