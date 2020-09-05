صبحي : الرئيس السيسي يدعم إستضافة بطولة العالم لكرة اليد

أكد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة على دعم الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، لإستضافة بطولة العالم لكرة اليد ونجاحها .

وقال صبحي أن الأهرامات فخر لمصر ورمز للحضارو المصرية والسياحة وتؤكد على عظمة ماضي ومستقبل المحروسة .

وتابع : "رسالتنا من سفح الاهرامات مصر عظيمة وشهر واحد هنبهر العابم من حيث التنظيم والمشاركة ".

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ومن المنتظر أن يتقدم الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء ورئيس اللجنة العليا للبطولة، حضور

حفل القرعة الليلة والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة و ١٧ وزيرا هم أعضاء اللجنة العليا للبطولة بالإضافة إلى الدكتور حسن مصطفي رئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد وأعضاء مجلس الإدارة والمهندس هشام نصر رئيس الاتحاد المصري لكرة اليد وأعضاء مجلس الإدارة ولفيف من كبار الشخصيات وممثلي ٢٩ دولة بالإضافة إلي مصر الدولة المضيف للبطولة علي أن يتحدد اسم الدولتين المتبقيتين في عدد المشاركين لاحقا بعد الانتهاء من تصفيات الملحق للبطولة الشهر المقبل.

ومن المنتظر أن يشهد حفل قرعة بطولة العالم لكرة اليد رجال عديد من المفاجآت القوية خصوصا أن العالم كله ينتظر قرعة مونديال اليد الذي يشارك به ٣٢ دولة لأول مرة في تاريخ البطولة.

ووقع اختيار شركة تذكرتي على الموسيقار عمر خيرت لإحياء الحفل، وسيقدم عددا من السيمفونيات الموسيقية والأغاني التي طالما نالت إعجاب جمهور الحاضرين ، واختيار الثلاثي الإعلامية جاسمين طه والفنان خالد النبوي والفنانة إنجي المقدم لتقديم الحفل.