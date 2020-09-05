الميركاتو الصيفي: نوريتش يستعين بخبرات مدافع بيرنلي للعودة إلى البريميرليج

أعلن نادي نورويتش سيتي تعاقده مع المدافع الإنجليزي بن جيبسون، قادما من صفوف فريق بيرنلي على سبيل الإعارة لمدة موسم مع خيار الشراء، في الميركاتو الصيفي الجاري.

وأوضح الموقع الرسمي لفريق نورويتش، أن النادي الإنجليزي يستطيع تحويل صفقة بن جيبسون لانتقال دائم في الموسم المقبل، إذا استطاع التأهل إلى الدوري الإنجليزي الممتاز،، وسيرتدي اللاعب القميص رقم 34 مع الفريق صاحب الزي الأصفر.

وقال جيبسون في تصريحات للموقع الرسمي لنورويتش: “أنا سعيد للغاية، لقد مر وقت طويل، لقد كنت يائسًا من لعب كرة القدم منذ عامين ولم يتحقق ذلك، لذا فإن البداية الجديدة هي بالضبط ما أحتاجه”.

وأضاف: “فرصة للقدوم إلى نادي كرة قدم طموح لديه طموح واضح للعودة إلى الدوري الإنجليزي الممتاز ، هذا ما أريد أن أكون جزءًا منه، ولعب كرة القدم والعودة للاستمتاع بها”.

Advertisements

وانضم اللاعب البالغ من العمر 27 عامًا مع بيرنلي في عام 2018، بعد أن شارك في 185 مباراة في جميع المسابقات مع فريق ميدلسبره، ولعب على سبيل الإعارة مع عدة فرق مثل بليموث أرجيل ويورك سيتي وترانمير روفرز، ولكنه لم يحظى بفرصة كبيرة مع بيرنلي وابتعد عن المشاركة تماما في الموسم الماضي.

وتحدث المدير الفني لنورويتش دانيل فاركي عن أحدث صفقات فريقه قائلا: “أردنا بالطبع الحصول على أفضل خيار ممكن في هذا المركز، ونحن سعداء لأننا تمكنا من ضم بن، إنه لاعب متمرس في سن مثالية، ولديه الكثيرة من الخبرة”.

وأضاف: ” أظهر أنه قائد وشخصية عظيمة مع ميدلسبره، بالطبع لم يلعب كثيرًا في الأشهر الأخيرة، سيحتاج إلى بعض الوقت للتأقلم ، لكن لدينا شعور حتى الآن بأنه سيكون إضافة مهمة جدًا لتشكيلتنا ومثالي لنا ولمجموعتنا الدفاعية”.

..