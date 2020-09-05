لاعب ميلان الجديد: رفضت آرسنال وبايرن ميونخ من أجل إبراهيموفيتش!

قال الوافد الجديد إلى صفوف فريق ميلان الإيطالي في الميركاتو الصيفي الحالي، إيميل روباك، إنه رفض عروضًا عديدة من أجل الانضمام إلى الروسونيري.

روباك (17 عامًا) أتم انتقاله إلى ميلان قبل أيام قادمًا من نادي هاماربي السويدي المملوك لزلاتان إبراهيموفيتش، مقابل مليون ونصف يورو.

ينشط اللاعب السويدي ذو الأصول الإفريقية في مركز المهاجم الصريح، ولفت الأنظار بشدة إليه خلال الموسم الماضي ما جعل عديد كبار أندية أوروبا تلاحقه.

“كان لدى آرسنال اتفاق مسبق مع إدارة هاماربي، لقد أرادوا التعاقد معي حقًا، بايرن ميونيخ كذلك قدّم عرضًا، لكن في النهاية اخترت حدسي، اخترت ميلان”، هكذا تحدث اللاعب.

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وأكمل لاعب منتخب السويد لأقل من 17 عامًا: “وجود زلاتان إبراهيموفيتش هنا بمثابة ضمان لي، إنه يعرفني وتحدث إليّ قائلًا أن الوضع سيكون صعبًا في البداية، ونصحني بالتحلي بالصبر وعدم اليأس”.

وأضاف: “تدربت مع الفريق الأول يوم 1 سبتمبر الماضي، كنت واثقًا ولم ارتعد أو أقلق، قلت لنفسي يا إلهي أنا اتدرب مع الفريق الأول، كان من المهم أن اثبت نفسي”.

وأردف: “الجميع يساعدني هنا، والمدرب بيولي يعطيني التعليمات حول كيفية التحرك والركض، بدأت دراسة اللغة الإيطالية، لا أحد هنا يتحدث الإنجليزية أبدًا”.

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