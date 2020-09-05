الميركاتو الصيفي: نورويتش سيتي يوافق على عرض نيوكاسل لضم جمال لويس

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أكدت شبكة سكاي سبورتس، أن نادي نورويتش سيتي قد وافق على عرض نيوكاسل يونايتد، لضم الظهير الأيسر الشاب جمال لويس، مقابل 13.5 مليون جنيه إسترليني، خلال الميركاتو الصيفي.
وأوضحت الشبكة أن نيوكاسل سيوقع عقدا لمدة 5 سنوات مع لويس، بعدما قبلت إدارة نورويتش التخلي عن اللاعب الذي يمتد عقده حتى عام 2023، ويتبقى فقط إجراء الفحص الطبي للإعلان عن الصفقة عقب نهاية فترة التوقف الدولي.
وتجدر الإشارة بأن فريق ليفربول تفاوض مع إدارة نورويتش لضم اللاعب، لكن الفريق الملقب بالكناري أفسد الصفقة، حيث رأت إدارة الريدز أن نورويتش يغالي في طلباته المادية، ليتجه ليفربول إلى ضم الظهير اليوناني كوستاس تسيميكاس.
ولعب الظهير الإيرلندي الشمالي 28 مباراة في الدوري الإنجليزي الممتاز خلال الموسم الماضي، سجل خلالها هدف وحيد أمام ليستر سيتي.
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