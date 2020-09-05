أخبار النصر| أمرابط يتحدث بعد إلقاء القميص: كنت أحترق!

تسبب محترف نادي النصر، نور الدين أمرابط، في حالة كبيرة من الجدل خلال الساعات الماضية، عقب إلقاءه يمص ناديه بعد استبداله خلال مواجهة الأمس أمام اتحاد جدة، ضمن منافسات الجولة 29 من الدوري السعودي للمحترفين، والتي انتهت بالتعادل الإيجابي 1 ـ 1.

وواجه محترف النصر عاصفة كبيرة من الانتقادات عبر مواقع التواصل الاجتماعي، واستنكرت جماهير العالمي ما فعله، وطالبوه بالاعتذار من خلال وسم عبر موقع “تويتر” كان بعنوان “مرابط يرمي تيشيرت النصر”.

من جانبه، وجه نور الدين أمرابط رسالة إلى أنصار فريقه النصر من خلال حسابه الشخصي على موقع “تويتر”، قال فيها “جمهور النصر العالمي الغالي، أنا كمنتمي لهذا الكيان الكبير، أحترق عندما أشعر بإصابة خوفا من عدم التشرف بتمثيل النادي، خصوصا ببطولة آسيا، وهو حلمنا جميعا”.

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وأضاف محترف النصر “لم ولن يصدر مني ما يسيء لحبي الكبير، وكنت في حالة قلق رهيبة، لا تمثل وضع التيشيرت بالصورة التي قد يتم تداولها بشكل مؤسف. أقول لا يمثل إلا من لا يتمنى التوفيق للعالمي.. كل حبي وتقديري لكم”.

كان أمين عام نادي النصر السابق، علي حمدان، قد طالب بمحاسبة أي لاعب أجنبي أو محلي يقصر مع فريقه، وقال في تغريدة عبر “تويتر” “أي لاعب أجنبي أو محلي عندما تدفع له مبالغ طائلة للتوقيع معه فأنت تنتظر منه مردود يوازي مادفع من أجل استقطابه وممكن يمنح فرصة أو أثنين ليقدم المطلوب وبعدها لا بد من محاسبته على عطائه ولا يهمني تاريخه اطلاقا؛ يهمني ما يقدمه اليوم مقابل ما يدفع له فالأندية ليست جمعيات خيرية”.

وكان النصر قد خسر لقب الدوري السعودي للمحترفين في الجولة الماضية لصالح الهلال، عقب فوز الأخير على الحزم 4 ـ 1، ليصبح الفارق بين الفرقين 6 نقاط، قبل أن يزيد إلى 8 نقاط مع الجولة 29 بعد تعادل الفريق النصراوي مع الاتحاد 1 ـ 1، وفوز الزعيم على الوحدة 3 ـ 1.

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