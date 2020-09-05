الميركاتو الصيفي: باريس سان جيرمان يعلن التعاقد مع حارس اشبيلية بشكل دائم

أعلن باريس سان جيرمان تعاقده بشكل دائم مع الحارس الدولي الإسباني “سيرجيو ريكو”، وبعقد يمتد حتى عام 2024 قادمًا من إشبيلية الإسباني.

بديل كيلور نافاس أقنع المدير الرياضي “ليوناردو” بتفعيل خيار الشراء الذي كان موجودًا في عقده منذ أن أعير من اشبيلية خلال الميركاتو الصيفي الماضي.

ويبدو أن إدارة باريس سان جيرمان تريد المراهنة على الاستمرارية، على الأقل على مستوى حراس المرمى. بعد موسم أول مرضٍ بشكل عام من الحارس الأساسي” كيلور نافاس” وبديله “سيرجيو ريكو”.

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ولعب حارس المرمى الاسباني في 10 مباريات فقط الموسم الماضي مع باريس سان جيرمان 2 في الدوري و 3 في دوري أبطال أوروبا و 3 في كأس فرنسا و 2 في كأس الرابطة المحترفة الفرنسية.

ووقع سيرجيو ريكو مع باريس سان جيرمان عقداً حتى العام 2024. ودفع نادي العاصمة الفرنسية 6 ملايين يورو في حين كان السعر المحدد لخيار الشراء مبدئيًا من اشبيلية هو 10 مليون يورو.

ويعتبر “سيرجيو ريكو” ثاني صفقات باريس سان جيرمان في الميركاتو الصيفي الجاري بعد تفعيل بند شراء “ماورو إيكاردي” من الإنتر، ومن المتوقع أيضا دعم الفريق بصفقات أخرى جديدة في الأيام المقبلة.

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