مدرب شيفيلد يونايتد : نحتاج 5 صفقات جديدة في الميركاتو الصيفي

أكد المدير الفني لفريق شيفيلد يونايتد كريس وايلدر، أن فريقه مازال بحاجة لضم 5 لاعبين، قبل إغلاق نافذة الميركاتو الصيفي في 5 أكتوبر المقبل.

وقال كريس في تصريحات لشبكة سكاي سبورتس: “يقترب شيفيلد يونايتد من التعاقد مع لاعبين دوليين في الأسبوع المقبل، وارغب في إضافة ما يصل إلى خمسة لاعبين جدد إلى فريقي”.

تعاقد شيفيلد بالفعل مع حراس المرمى آرون رامسديل وويسلي فودرينجهام، من بورنموث ورينجرز على التوالي، حيث يتطلع شيفيلد لمواصلة الأداء الرائع الذي قدمه في الدوري الإنجليزي الممتاز خلال الموسم الماضي.

وتابع وايلدر حديثه قائلا: “نحن بصدد التعاقد مع لاعبين دوليين، لذا فهذه أخبار جيدة الفريق يحتاج المنافسة، قلت للاعبين إنهم بحاجة إلى تحديات، يجب أن يكون الفريق قوياً قدر الإمكان”.

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وأضاف: ” أنا سعيد بالموقف الذي نحن فيه وأتطلع إلى التحدث، على أمل يوم الاثنين أو الثلاثاء، مع بعض الأخبار الجيدة “.

وأكمل: “نحن بحاجة إلى المنافسة في مركز الظهير، نريد إدخال مدافع آخر، ونريد إدخال اثنين من المهاجمين، لم يتم ذكر أسماء، قد كان النادي داعمًا جدًا لي، إنها فترة صعبة لنادينا لأننا من الناحية المالية لسنا في نفس الفئة مثل غالبية الأندية في الدوري، لكنهم قدموا لي أكبر قدر ممكن، وكما هو الحال دائمًا، سأحاول تحقيق أقصى استفادة منه”.

واختتم: “أنا أتطلع إلى قدوم اللاعبين الجدد لأنني أعتقد أن ذلك يمنح اللاعبين الآخرين في المجموعة دفعة وتحديًا دائمًا، التحدي سيكون حقيقيًا وسيكون شرسًا وسيكون التنافس مشتعلا في المباراة الأولى من الموسم”.

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