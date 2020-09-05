الميركاتو الصيفي: نيوكاسل يونايتد يفاوض ظهير ساسولو

دخل فريق نيوكاسل يونايتد الإنجليزي، في مفاوضات مع إدارة نادي ساسولو الإيطالي، للتعاقد مع الظهير الأيسر البرازيلي روجيريو اوليفيرا، خلال الميركاتو الصيفي الجاري.

وكشفت شبكة سكاي سبورتس، عن أن نيوكاسل يستعدون لتقديم عرض قد يصل إلى 12.5 مليون جنيه إسترليني, للحصول على خدمات الظهير البالغ من العمر 22 عامًا.

روجيريو ، الذي مثل البرازيل على مستوى الشباب، كان لاعبًا شابًا في يوفنتوس قبل إعارته إلى ساسولو في 2017 لمدة موسمين، انضم إليهم بشكل دائم الصيف الماضي، شارك في 61 مباراة في الدوري الإيطالي خلال المواسم الثلاثة الماضية، وسجل هدفين.

سيحل روجيريو بديلا لداني روز، الذي عاد إلى ناديه توتنهام هوتسبير بعد أن أمضى النصف الثاني من الموسم الماضي على سبيل الإعارة في نيوكاسل.

ويحرص ستيف بروس على تعزيز دفاعه هذا الصيف ويريد التعاقد مع قلب دفاع بالإضافة إلى الظهير الأيسر، و يعتبر كريس سمولينج مدافع مانشستر يونايتد هدفاً رغم أن نيوكاسل يواجه منافسة للتعاقد معه من روما حيث قضى الموسم الماضي على سبيل الإعارة مع نادي العاصمة الإيطالية.

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