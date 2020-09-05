أيوب الكعبي يحسم موقفه في الميركاتو الصيفي: بيراميدز أو الاحتراف الأوروبي

كشف تقرير مغربي، موقف المهاجم أيوب الكعبي، من الانتقال لأندية الأهلي أو الزمالك، أو بيراميدز، خلال الميركاتو الصيفي الجاري.

وبات الكعبي لاعبًا حرًا، بعدما قام بفسخ تعاقده رسميًا مع نادي هيبي فورتشين الصيني، بعدما تعذر التحاقه بالفريق، بسبب ظروف الطيران، علاوة على فشل التجربة الاحترافية هناك، ولجأ النادي إلى إعارته لصفوف الوداد، وبعد عودته وجد النادي أنه لا مفر من رحيله نهائيا.

وقالت صحيفة “المنتخب المغربية”، أن الكعبي لا يرغب في الانضمام للأهلي أو الزمالك، ويفضل الاحتراف الأوروبي، بعد فشل تجربته مع نادي هيبي فورتشين الصيني.

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وأوضحت، أن بيراميدز فقط هو الأقرب لضم الكعبي في حالة عدم احترافه أوروبيًا، بعد العرض المالي الكبير الذي قدمه مسئولو الفريق للتعاقد مع “هداف الشان”، والذي يقدر بنحو مليار و400 مليون سنتيم (العملة المغربية).

وأكدت الصحيفة، أن نادي الوداد يبقى دائمًا خيارًا رئيسيًا بالنسبة للهداف أيوب الكعبي، خاصة أنه يرتبط بعلاقات قوية مع مسئوليه، بعدما لعب في فترة سابقة على سبيل الإعارة.

وكانت أنباء قد ترددت خلال الساعات الماضية حول اقتراب النادي الأهلي من ضم أيوب الكعبي، بينما أعلن نادي الزمالك أنه لم يتفاوض نهائيًا لضم اللاعب المغربي.

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