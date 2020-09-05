الميركاتو الصيفي: ميلان يحسم صفقة مدوّية من تشيلسي

يبدو أن إدارة ميلان الإيطالي قد حسمت بالفعل صفقة التعاقد مع متوسط ميدان تشيلسي الإنجليزي، الدولي فرنسي تيموي باكايوكو.

فبحسب إفادة من يومية “لاجازيتا ديلو سبورت” الإيطالية، وافق اللاعب البالغ من العمر 26 عامًا على تقمص ألوان ميلان خلال الميركاتو الحالي.

ونظرًا لاعتماد مدرب تشيلسي، فرانك لامبارد على لاعبين اثنين في الوسط الدفاعي، فإن فرص باكايوكو في البقاء والمنافسة على مقعد أساسي باتت شبة منعدمة.

وتحتوي قائمة تشيلسي في خط الوسط على كل من نجولو كانتي وجورجينيو وروس باركلي وكوفاسيتش، وجميعهم لديهم الثقة فوق باكايوكو من قبل لامبارد.

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وكان تشيلسي قد تعاقد مع باكايوكو في الميركاتو الصيفي 2017 من موناكو بقيمة 40 مليون يورو، لكن ما لبث أن أعاره إلى ميلان في الموسم التالي.

ثم أعاره إلى ناديه القديم موناكو موسم 2019-2020 بقيمة 3 ملايين يورو. إجمالًا لم يثبت باكايوكو نفسه كما ينبغي مع النادي اللندني.

وخاض بقميصه منذ الالتحاق به 43 مباراة فقط، ويتجه تشيلسي إلى إعارته مُجددّا إلى ميلان الذي طلب الاستعانة بخدماته بالموسم المقبل.

يقول تقرير “لاجازيتا” أن ميلان لديه اتفاق مع تشيلسي بشأن بنود العقد، استعارة بثلاثة ملايين يورو، مع خيار الشراء بثلاثين مليون يورو.

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