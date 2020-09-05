أخبار برشلونة: سواريز على بعد خطوة من الانتقال إلى يوفنتوس في الميركاتو الصيفي

ارتبط المهاجم الدولي الأوروجوياني “لويس سواريز” ارتباطًا وثيقًا بالانتقال إلى يوفنتوس في الأسابيع الأخيرة كبديل لجونزالو هيجواين المنتظر خروجه خلال الميركاتو الصيفي الجاري.

وذكرت صحيفة “ماركا” الإسبانية أن يوفنتوس على بعد خطوة من التعاقد مع لويس سواريز بعد التوصل إلى اتفاق مع اللاعب على الشروط الشخصية.

وأضافت الصحيفة أن قرار ليونيل ميسي بالبقاء في برشلونة أثار التكهنات بأن هذا قد يعني بقاء سواريز أيضًا، لكنه في الواقع يستعد لمغادرة النادي.

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وذكرت شبكة ESPN أن المدير الفني لبرشلونة “رونالد كومان” طلب من سواريز التدرب بشكل منفرد صباح اليوم قبل إكمال عملية إنتقاله إلى بطل الدوري الايطالي في الأيام المقبلة.

ووفقًا للتقرير فإن مستقبل سواريز يكاد يكون مؤكدًا مع توصل يوفنتوس إلى اتفاق على الشروط شخصية مع اللاعب على عقد لمدة عامين مع خيار موسم ثالث، على ان يتقاضى راتب قدره 10 ملايين يورو في الموسم صافية وخالية من الضرائب.

يذكر أن الإشكال الآن يكمن في كيفية تخلص سواريز من عقده مع برشلونة، لكنه على استعداد للتخلي عن ما تبقى من عقده من أجل تسهيل الانتقال إلى ايطاليا.

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