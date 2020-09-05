الميركاتو الصيفي: وست هام يقدم عرضًا لضم مدافع بيرنلي

يسعى نادي وست هام يونايتد، للتعاقد مع مدافع بيرنلي، جيمس تاركوفسكي، لتدعيم خط دفاع الهامرز في الميركاتو الصيفي الحالي.

وكشفت شبكة سكاي سبورتس، عن أن نادي وست هام يونايتد قد قدم عرضا تجاوزت قيمته 20 مليون جنيه إسترليني لضم مدافع بيرنلي.

ويأمل المدرب ديفيد مويس، في استغلال الأموال التي تحصل عليها الفريق من بيع لاعبهم الشاب جرادي ديانجانا لفريق وست بروميتش ألبيون، يوم الجمعة الماضي، لتعزيز صفوف الفريق بصفقات قوية في الميركاتو الصيفي الجاري.

انضم تاركوفسكي إلى بيرنلي قادما من برينتفورد في عام 2016 وخاض 123 مباراة مع فريقه في الدوري الإنجليزي الممتاز، سجل خلالها 5 أهداف، وخرج بكلين شيت في 34 لقاء.

وانضم اللاعب البالغ من العمر 27 عامًا للمنتخب الإنجليزي، حيث يمتلك في رصيده مباراتين دوليتين، وجاء ظهوره الأول أمام إيطاليا في عام 2018.

..