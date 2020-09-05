الميركاتو الصيفي: أمير توفيق يقترب من حسم ثاني صفقات الاهلي بعد موافقة فايلر

اقترب النادي الاهلي، من إتمام ثاني صفقاته خلال الميركاتو الصيفي الجاري، بعدما دخل مدير التعاقدات “أمير توفيق” في مفاوضات مع صانع ألعاب فريق مصر المقاصة الحالي محمد إبراهيم، من أجل ضمه رسميا للقلعة الحمراء.

وكان الأهلي قد أبرم أول صفقات الميركاتو الصيفي بالتعاقد رسميا مع طاهر محمد طاهر جناح فريق المقاولون العرب.

وكشف مصدر داخل النادي الاهلي، أن رينيه فايلر المدير الفني أبدى إعجابه بقدرات محمد إبراهيم، بعدما تابع اللاعب في عدد من المباريات السابقة.

وأضاف، بأن لجنة التخطيط رشحت اللاعب للجهاز الفني للأهلي، خاصة أنه يريد الرحيل عن مصر المقاصة، واللعب في أحد الأندية الكبيرة، خاصة بعد رحيله في بداية الموسم الجاري، عن صفوف الزمالك بعد عدة أزمات تعرض لها من جانب رئيس النادي مرتضى منصور.

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وأوضح المصدر، أن رينيه فايلر وافق بشكل رسمي على ضم محمد إبراهيم للنادي الاهلي، خاصة بعدما تم استطلاع رأي اللاعب ووكيل أعماله سالم محمد سالم.

ويرغب الاهلي في التعاقد مع صانع ألعاب، خاصة في ظل تذبذب مستوى محمد مجدي “أفشة” علاوة على تقدم السن بالنسبة لـ”وليد سليمان”، وعدم الاعتماد على صالح جمعة بسبب التقصير من جانبه في الجوانب البدنية والفنية.

وشارك محمد إبراهيم مع المقاصة في 17 مباراة في بطولة الدوري بمعدل 1153 دقيقة، وسجل خمس أهداف ونال بطاقة صفراء واحدة، بينما لعب في كأس مصر مباراتين بمعدل 157 دقيقة، ولم يسجل أو يصنع أي أهداف.

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