رياضة | بث مباشر من سفح الأهرامات لقرعة كأس العالم لكرة اليد 2021

كتب هاني نصر العربي في السبت 5 سبتمبر 2020 07:18 مساءً - انت الان تقراء خبر بث مباشر من سفح الأهرامات لقرعة كأس العالم لكرة اليد 2021 والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يقدم لكم موقع "الخليج 365 الرياضي" بث مباشر من سفح الأهرامات بالجيزة لقرعة كأس العالم لكرة اليد 2021، والتي تستضيفها مصر في الفترة من 14 يناير إلى 31 من نفس الشهر.

بطولة العالم لكرة اليد للرجال هي بطولة كرة اليد دولية، وتقام كل سنتين تحت إشراف الاتحاد الدولي لكرة اليد ‏، منذ عام 1938. في البطولات الستة والعشرين التي عقدت، فازت 11 دولة مختلفة باللقب. فرنسا هي أكثر المنتخبات تتويجاً باللقب بعدما فازت 6 ألقاب، تليها السويد ورومانيا برصيد 4 ألقاب لكل منهما