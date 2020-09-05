رياضة | رئيس لجنة المسابقات بالاتحاد الدولي لكرة اليد يوضح سبب زيادة عدد المنتخبات في المونديال (فيديو)

كتب هاني نصر العربي في السبت 5 سبتمبر 2020 07:18 مساءً - انت الان تقراء خبر رئيس لجنة المسابقات بالاتحاد الدولي لكرة اليد يوضح سبب زيادة عدد المنتخبات في المونديال (فيديو) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف رئيس لجنة المسابقات بالاتحاد الدولي لكرة اليد، عن سبب زيادة عدد المنتخبات في بطولة كأس العالم لليد والتي ستقام في مصر إلى 32 منتخبًا.

وقال في تصريحات لقناة "أون تايم سبورت" :" أن الاتحاد الدولي رأي توسيع قاعدة اللعبة وزيادة المنتخبات، من أجل أن نري كرة يد جديدة".

وأضاف :" زيادة عدد المنتخبات في مونديال اليد سيعود بالفائدة على اللعبة، فلابد لكرة اليد أن تتوسع وتتقدم في جميع أنحاء العالم".